Incidente stradale sulla Statale 466 che unisce Monastir a Serdiana, dove un automobilista ha perso il controllo della sua auto che si è capovolta dopo essere finita contro due grossi alberi. Immediato l'allarme, sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia locale e l'elisoccorso.

Il conducente dell'auto, un 34enne di Ussana, è stato trasportato al Brotuzu in codice rosso.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale dell'Unione dei Comuni del Partolella e del Basso Campidano. Sembra accertato che l’incidente sia autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

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