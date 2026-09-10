Il progetto “Smart Building” di Poste italiane anche a Burcei, Decimoputzu e DonoriSale a 81 il numero degli uffici postali della Sardegna meridionale
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Prosegue, nel sud dell'Isola, il progetto “Smart Building” di Poste Italiane, che mira per rendere sempre più efficienti e sostenibili gli uffici postali. Proprio con questo obiettivo, è stato installato anche nelle sedi di Burcei, Decimoputzu, Donori e Villaputzu un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti, in grado di garantire l’ottimizzazione del consumo energetico, con un aumento del comfort di clientela e personale.
Sale, pertanto, a 81 il numero gli uffici postali della Sardegna meridionale finora interessati dagli interventi.
Il sistema, grazie all’installazione di dispositivi, sensori e attuatori che consentono la gestione integrata degli impianti a servizio delle due sedi, effettua un controllo costante della temperatura e dei parametri ambientali, attivando o disattivando autonomamente luci e riscaldamento-raffreddamento in base alle condizioni rilevate.
Adattando l’illuminazione e la temperatura in base alle reali necessità il sistema, oltre a garantire un ambiente di lavoro più sostenibile ed efficiente, sarà possibile eliminare gli sprechi energetici e abbattere le emissioni di sostanze nocive. Con l’implementazione di “Smart Building” è previsto un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% sui consumi di gas. Il sistema, inoltre, consente di programmare e gestire gli impianti da remoto, una funzione importante anche dal punto di vista dell’efficienza manutentiva.
Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso iniziato nella Sardegna meridionale con “Progetto Led”, la sostituzione delle lampade a fluorescenza con lampade led che ha consentito di ottenere una riduzione di circa il 50% dei consumi di energia elettrica associati all’illuminazione e un notevole risparmio dei costi di manutenzione grazie alla maggiore durata ed efficienza dei corpi illuminanti.