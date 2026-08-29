A Settimo San Pietro riparte una nuova stagione di iniziative tra archeologia, patrimonio, tradizioni e protagonismo giovanile. Dal 4 al 24 settembre sono previsti tre appuntamenti per riaffermare il valore della cultura come spazio di incontro, partecipazione e benessere. È da questa convinzione che Jenna Arcana – Associazione Archeoculturale APS riparte dopo la pausa estiva, con un calendario di appuntamenti che attraversa archeologia, patrimonio materiale e immateriale, memoria, tradizioni e partecipazione giovanile.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 4 settembre alle ore 19, negli spazi di Su Magasinu, in via Mara 40, con una serata dedicata a uno degli aspetti più affascinanti della civiltà nuragica: il rapporto tra cibo, convivialità, ritualità e società.

“Il Banchetto Nuragico” vedrà protagonista l'archeologo Mauro Perra, che dialogherà con l'antropologa Veronica Matta e con Paola Palmas, offrendo al pubblico l'occasione di avvicinarsi al mondo nuragico attraverso una prospettiva capace di andare oltre i monumenti e le grandi testimonianze archeologiche.

Il secondo appuntamento è in calendario il 12 e 13 settembre, con “Ladiri – L'universo invisibile della terra”, inserito all’interno del Sardinia Archeo Festival – Micromondi.

Due giornate, due luoghi simbolici del paese: Casa Baldussi, in via Garibaldi 27, sabato 12 settembre, e Casa Deiana, in via IV Novembre, domenica 13.

Il ladiri, elemento profondamente legato alla tradizione costruttiva sarda, diventa il punto di partenza per raccontare un patrimonio che rischia di diventare invisibile se non viene conosciuto e tramandato. La terra non è soltanto materia. È memoria, sapere, tecnica, paesaggio e identità. Un patrimonio che merita di essere conosciuto non come qualcosa appartenente al passato, ma come una risorsa culturale capace di parlare al presente e suggerire nuove forme di consapevolezza per il futuro.

La terza tappa della ripartenza sarà dedicata alle nuove generazioni. Giovedì 24 settembre, alle ore 18, in via Mara 40 , sarà presentato pubblicamente JenerAzione Giovani, il progetto nato all'interno di Jenna Arcana per offrire ai ragazzi uno spazio nel quale incontrarsi, confrontarsi, progettare e soprattutto costruire qualcosa di concreto attraverso la cultura.

Non un semplice progetto “per i giovani”, ma uno spazio costruito con i giovani e insieme ai giovani. L'idea nasce dalla consapevolezza che il patrimonio culturale non sia soltanto l'eredità ricevuta dalle generazioni precedenti, ma anche una responsabilità affidata a quelle future. E la cultura può diventare uno straordinario strumento di aggregazione: può unire persone diverse, creare relazioni, stimolare creatività e partecipazione, offrire ai ragazzi la possibilità di sentirsi protagonisti e non semplici spettatori.

Dall'archeologia alla tradizione costruttiva, dalla memoria del territorio al protagonismo delle nuove generazioni, il filo conduttore è uno solo: la cultura deve essere vissuta. Gli eventi, in questo senso, assumono un'importanza che va ben oltre la singola serata o la singola manifestazione.Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. E proprio per questo la nuova stagione dell'associazione riparte da Settimo San Pietro con uno sguardo che tiene insieme passato, presente e futuro: conoscere ciò che siamo stati, custodire ciò che abbiamo ricevuto e creare le condizioni perché le nuove generazioni possano decidere cosa farne. Tre appuntamenti, dunque, ma un'unica direzione. Ripartire dalle persone. Ripartire dal territorio. Ripartire dalla cultura. Perché la cultura è conoscenza, è identità, è partecipazione.

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