Fiamme qeusta sera a Castiadas nelle campagne di Sermentus: a fuoco eucalyptus e stoppie. Danneggiato un vigneto.

Il fuoco è stato bloccato prima che arrivasse nelle vicinaze di alcune aziende e di abitazioni. L'immediatezza dell'intervento ha evitato il peggio con danni che alla fine sono stati limitati.

L'allarme è stato lanciato dal sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, con l'arrivo dei vigili del fuoco della stessa sede di Castiadas, dei forestali e di volontari.

Alla fine il rogo è stato spento molto prima che raggiungesse le abitazioni: il fuoco oltre che i grossi alberi di eucalyptus ha danneggiato un vigneto e incenerito le sterpaglie incontrate. In serata è iniziata l’opera di bonifica e la messa in sicurezza del sito. La Forestale ha poi avviato le indagini per risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità.

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