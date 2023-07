Pesanti disagi nella notte in diversi centri dell'hinterland cagliaritano per gli sbalzi della corrente elettrica, mancata anche per diverse ore.

I disservizi hanno colpito Sinnai, Maracalagonis, Quartu e alcune zone di Cagliari: in alcuni rioni di Sinnai i condizionatori sono rimasti spenti con i residenti costretti al caldo. Anche nella mattinata la corrente è mancata seppur a intermitenza: altri disagi soprattutto, per chi lavora col computer.

A Maracalagonis, come comunica la sindaca Francesca Fadda, l'Enel ha ripristinato dopo diverse ore il servizio elettrico nella via Nazionale e dintorni.

Proprio a Maracalagonis, Abbanoa ha intanto comunicato la rottura della tubazione foranea di approvvigionamento idrico al serbatoio.

«Le squadre – ha scritto la sindaca - sono già sul posto per procedere alla riparazione, le scorte presenti nelle vasche garantiscono regolare erogazione ma in relazione ai consumi e ai tempi di intervento potrebbero eventualmente verificarsi disservizi in particolare nella zona più alta del nucleo urbano dal tardo pomeriggio. L'erogazione dell'acqua è stata bloccata sulla via circonvallazione per permettere lo spostamento e la sostituzione delle condotte». Ieri si era verificata un'altra rottura della condotta sistemata dopo alcune ore.

