Mandas ha una nuova centenaria: è Olga Spano Lallai, figlia del ferroviere mandarese Battistino Spano e della moglie Francesca Lallai.

Nata a Cagliari l’11 agosto 1925 in una delle tappe "ferroviarie" del padre, la nonnina da qualche tempo vive ad Alghero con la figlia più piccola Tiziana Pitzalis. Il sindaco di Mandas Umberto Oppus si è recato sino alla cittadina del nord Sardegna in visita ufficiale per fare gli auguri alla neo-centenaria a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità. «Zia Olga è molto legata ai suoi ricordi mandaresi», dice Oppus.

Da piccola abitava in via Scalas con la famiglia, poi ha sposato il poliziotto mandarese Ilvo Pitzalis con il quale ha avuto quattro figli. Oltre alla pergamena ricordo per l'importante traguardo del secolo di vita, il sindaco di Mandas le ha donato alcuni dei libri scritti di suo pugno dove sono contenute le biografie del padre, Cavaliere di Vittorio Veneto, la storia delle ferrovie e tanti altri aneddoti legati agli Spano, ai Lallai e alle altre famiglie dei suoi parenti e antenati. «Anche dei Sardara - sottolinea Oppus -, Olga è infatti cugina in primo grado del padre di Stefano Sardara, il presidente della Dinamo Sassari, anch'esso di origini mandaresi».

