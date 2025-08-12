Statale 128, nuovo asfalto prima dell’ingresso di MandasProseguono a piccoli passi gli interventi finalizzati a rendere più sicura e agevole la Centrale Sarda
Entro il mese di settembre verrà realizzato il nuovo asfalto nel tratto della Statale 128 al chilometro 28 in direzione Mandas, dopo il passaggio a livello tra Suelli e Gesico. A comunicarlo è il sindaco di Mandas Umberto Oppus, dopo l’incontro tenuto con il Capo Compartimento Sardegna dell’Anas Salvo Campione.
«La ditta incaricata dei lavori effettuerà il sopralluogo alla fine di agosto, mentre i lavori inizieranno i primi giorni di settembre», dice il primo cittadino. Proseguono a piccoli passi quindi gli interventi finalizzati a rendere più sicura e agevole la Centrale Sarda, in particolare nei percorsi di collegamento con i centri della Trexenta.
Nelle scorse settimane è stato riaperto al traffico il tratto della Statale 128 proprio all’altezza del passaggio a livello vicino al bivio di Gesico. I lavori, realizzati dall’impresa Zanolla su coordinamento di Arst, sono stati completati in tempi record. Si tratta di uno snodo cruciale nel collegamento della Statale con i paesi dell’alta Trexenta. Oltre alla realizzazione del nuovo asfalto, è stato accuratamente eliminato il dislivello così poco apprezzato dagli automobilisti perché considerato poco agevole. Un intervento perciò finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza.