Il gruppo consigliare “Monastir è Adesso” ha inviato una mozione per richiedere che il Comune di Monastir riconosca lo Stato di Palestina e si esprima con forza per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per la fine del conflitto.

«La nostra proposta nasce dalla profonda preoccupazione per la tragedia umanitaria in corso. Di fronte a migliaia di vittime civili, tra cui tantissimi bambini, alla distruzione sistematica di intere comunità e infrastrutture, e alle drammatiche condizioni di vita nella Striscia di Gaza, riteniamo che come Comune e Comunità non si possa rimanere in silenzio», dichiarano Alessio Marotto e Luigi Perra, promotori dell’iniziativa.

La mozione è giunta all’Amministrazione, che al momento non si è ancora riunita per prendere una decisione. «Porteremo la mozione al prossimo Consiglio, al momento non ci siamo ancora riuniti per capire che cosa ne pensano gli altri componenti della Giunta e del Consiglio. Io, per esempio, sono d’accordo», dichiara la prima cittadina Paola Ugas.

Tra i punti all’ordine del giorno della prossima assemblea comunale, che si svolgerà quasi certamente il mese prossimo, ci sarà quindi anche la mozione presentata dai due consiglieri dell’opposizione.

