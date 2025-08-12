Giochi senza frontiere a Serdiana, via alle iscrizioniAppuntamento il 6 settembre alle 19 nel campo sportivo comunale
A Serdiana è tutto pronto per l'edizione 2025 della manifestazione che unisce sport e divertimento.
L'evento organizzato dall'associazione "Il Samaritano" in collaborazione con l'oratorio della parrocchia di San Salvatore, il Comune e il club "Terzo Tempo" si terrà il 6 settembre alle 19 nel campo sportivo comunale.
In programma giochi per tutte le età: corsa a ostacoli, corsa dei conigli, giochi dei rotoloni, sfida di sumo e tanto altro. Per iscriversi occorre accedere al link pubblicato nelle pagine social degli organizzatori.
Dalle 15.30 il campo sportivo di Serdiana ospiterà l'Acqua Party con ingresso gratuito per adulti e bambini.