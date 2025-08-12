Enrico Pitzalis e Paolo Perra di Settimo San Pietro parteciperanno ai Campionati mondiali per trapiantati che si disputeranno a Dresda in Germania dal 17 al 23 agosto.

I due atleti, ancora una volta, rappresenteranno nell'occasione l’Italia, la Sardegna e la comunità di Settimo San Pietro.

Questo pomeriggio sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco Gigi Puddu e dagli assessori comunali Stefano Atzori, Antonio Concu e Nicoletta Pitzalis. Enrico Pitzalis sarà impegnato nel Tennis (singolare, doppio maschile e doppio misto) e nella Petanque (bocce francesi), mentre Paolo Perra parteciperà al Tennis (singolare), Petanque e Bowling.

Ai due atleti che hanno già partecipato in passato a diverse grandi manifestazioni nazionali e mondiali gli amministratori hanno rivolto «un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura sportiva attraverso la quale sono anche e soprattutto messaggeri di rinascita, resilienza e solidarietà».

Pitzalis e Perra si aggregheranno in questi giorni alla nazionale italiana.





