Si è concluso tra gli applausi dei tanti appassionati la ventiseiesima edizione del Campionato regionale de Su Ballu Sardu in Burghesu (senza obbligo di indossare il costume sardo) tenuto a Gesico in occasione della Festa dell’emigrato promossa dalla Pro loco e dal Comune in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Trexenta.

Il trofeo è andato alla coppia di ballerini di Gesico e Mandas: Maddalena Demontis e Alessio Addari che, con il loro talento e la preparazione nei passi del ballo sardo, si sono imposti davanti al duo composto da Eleonora Dessì e Angelo Carta (entrambi di Gesico) e alla coppia Marta Melis e Jessica Carta (talentuose ballerine di Gesico).

Le esibizioni sono state giudicate da una qualificata giuria presieduta da Beatrice Spano, presidente del Circolo degli Emigrati Sardi di Cesano Boscone. Il tradizionale appuntamento dell’estate di Gesico punta a riscoprire l’autentica identità del ballo al di là dell'importanza del costume. «Abbiamo rispolverato il secolare regolamento che prevede la formazione sia di coppie miste, sia composte da ballerini dello stesso sesso», sottolinea il presidente della Pro loco Carlo Carta.

La festa dell’emigrato prosegue tra musica, cultura e tradizioni. «La serata che ha visto protagonisti sul palco la cantante Marta Schirru e il suo gruppo di artisti sardi ha rappresentato l’esempio più chiaro di uno spettacolo completamente “Made in Trexenta” - continua Carta -, anche il service infatti era della Trexenta». Ieri sera grande successo per lo spettacolo di musica etnica, organetto diatonico e revival di Elena Ciccu. Dopo alcuni giorni di pausa, si riprende venerdì 22 agosto con gli appuntamenti nel suggestivo Monte San Mauro: alle 18 al via la rassegna culturale “Librando 2025” con la presentazione dei libri “A cantar d’amore” (antologia di racconti brevi a cura di Vincenzo Soddu) e “Sulla coscienza: dialoghi tra intelligenze” di Alessandro Rugolo; alle 22 “Music and Food sotto un cielo di antiche stelle” con Pamela Strazzera e i Panki Alma Stra.

