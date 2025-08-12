Intervento del 118 a Cala Sa Figu, Muravera, per soccorrere un ragazzo spagnolo di 15 anni punto da una tracina, comunemente chiamata pesce ragno (aragna, in Sardegna), al volto.
Sul posto l'ambulanza di Villasimius per le prime cure al malcapitato, dolorante per via del “veleno” rilasciato dal pesce.

Poi è stato coinvolto anche l'elisoccorso per il trasporto d’urgenza al pronto soccorso di Muravera.

