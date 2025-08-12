muravera
Cala Sa Figu, 15enne punto al volto da una tracina: in ospedale con l'elisoccorsoIl ragazzino, dolorante per il “veleno” rilasciato dalla “aragna”, è stato portato d’urgenza al pronto soccorso
Intervento del 118 a Cala Sa Figu, Muravera, per soccorrere un ragazzo spagnolo di 15 anni punto da una tracina, comunemente chiamata pesce ragno (aragna, in Sardegna), al volto.
Sul posto l'ambulanza di Villasimius per le prime cure al malcapitato, dolorante per via del “veleno” rilasciato dal pesce.
Poi è stato coinvolto anche l'elisoccorso per il trasporto d’urgenza al pronto soccorso di Muravera.
