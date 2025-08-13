Rinasce grazie alla solidarietà tra colleghi il chiosco di Punta Molentis, devastato 17 giorni fa dal drammatico incendio che mise in fuga i bagnanti. Una sorta di paradura di imprenditori, nel segno della tradizione dei pastori sardi. L'associazione Sardegna Futura-Mbn, che riunisce oltre 60 imprenditori impegnati nella valorizzazione dell'isola, ha dato vita a una task force che nel giro di pochi giorni ha ricostruito, a spese proprie, la struttura.

Ha organizzato una serata benefica di raccolta fondi il cui denaro, unito a quello delle donazioni ottenute sulla piattaforma di crowdfunding Gofoundme, ha consentito l'immediato acquisto di materiali per la ricostruzione del chiosco.

«Devo essere sincero – dice Giorgio Tolomei, titolare dell’Oleandro – non mi aspettavo una simile gesto, mi ha fatto davvero molto piacere». La riapertura, però, non è dietro l’angolo: «Ci sono tante pratiche burocratiche da espletare – aggiunge – in questi giorni per esempio c’erano i tecnici dell’Arpas a effettuare dei controlli. La speranza è di ripartire entro questo mese e portare a termine la stagione».

