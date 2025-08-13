Rinasce il chiosco di Punta Molentis grazie a una “paradura” di imprenditoriRicostruita la struttura, il titolare Giorgio Tolomei: «Bel gesto, ora pratiche burocratiche da espletare, spero di riaprire entro fine mese»
Rinasce grazie alla solidarietà tra colleghi il chiosco di Punta Molentis, devastato 17 giorni fa dal drammatico incendio che mise in fuga i bagnanti. Una sorta di paradura di imprenditori, nel segno della tradizione dei pastori sardi. L'associazione Sardegna Futura-Mbn, che riunisce oltre 60 imprenditori impegnati nella valorizzazione dell'isola, ha dato vita a una task force che nel giro di pochi giorni ha ricostruito, a spese proprie, la struttura.
Ha organizzato una serata benefica di raccolta fondi il cui denaro, unito a quello delle donazioni ottenute sulla piattaforma di crowdfunding Gofoundme, ha consentito l'immediato acquisto di materiali per la ricostruzione del chiosco.
«Devo essere sincero – dice Giorgio Tolomei, titolare dell’Oleandro – non mi aspettavo una simile gesto, mi ha fatto davvero molto piacere». La riapertura, però, non è dietro l’angolo: «Ci sono tante pratiche burocratiche da espletare – aggiunge – in questi giorni per esempio c’erano i tecnici dell’Arpas a effettuare dei controlli. La speranza è di ripartire entro questo mese e portare a termine la stagione».
