Incidente stradale nel pomeriggio sulla strada provinciale 17 con collegamento a Villasimius e Costa Rei. Un automobilista di 56 anni ha perso il controllo della sua auto volando fuori strada e finendo alcuni metri sotto un ponticello dopo aver abbattuto il guardrail.

L'uomo è stato soccorso e accompagnato in ospedale al Brotzu in codice rosso per dinamica. Ha riportato diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villasimius che hanno effettuato i rilievi di legge e che stanno cercando di risalire alle cause dell'incidente: non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.

Non è da escludere un guasto meccanico, o un colpo di sonno. Ma al momento si tratta solo di ipotesi. L'uomo viaggiava solo.

