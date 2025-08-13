Si sono finti dipendenti di una società con cui un’azienda vinicola di Dolianova intratteneva rapporti commerciali, e sono così riusciti ad ottenere il pagamento di un’ingente somma di denaro.

Per le sei persone, tutte residenti nella provincia di Palermo, la truffa non è però andata a buon fine: sono state smascherate dai carabinieri a seguito della denuncia del legale rappresentante dell’azienda sarda.

Le indagini hanno permesso di risalire ai sei dal conto corrente su cui è stato effettuato il pagamento, riconducibile a uno degli indagati. Da qui l’importo sarebbe poi stato trasferito, tramite più operazioni bancarie, su altri conti italiani ed esteri intestati a complici, al fine di ostacolarne la tracciabilità.

Per le persone coinvolte è scattata la denuncia a piede libero per truffa e riciclaggio in concorso.

(Unioneonline/v.l.)

