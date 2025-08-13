Dolianova, truffa informatica ai danni di un’azienda vinicola: sei persone denunciateSi erano finti dipendenti di una società con cui l’azienda sarda intratteneva rapporti commerciali
Si sono finti dipendenti di una società con cui un’azienda vinicola di Dolianova intratteneva rapporti commerciali, e sono così riusciti ad ottenere il pagamento di un’ingente somma di denaro.
Per le sei persone, tutte residenti nella provincia di Palermo, la truffa non è però andata a buon fine: sono state smascherate dai carabinieri a seguito della denuncia del legale rappresentante dell’azienda sarda.
Le indagini hanno permesso di risalire ai sei dal conto corrente su cui è stato effettuato il pagamento, riconducibile a uno degli indagati. Da qui l’importo sarebbe poi stato trasferito, tramite più operazioni bancarie, su altri conti italiani ed esteri intestati a complici, al fine di ostacolarne la tracciabilità.
Per le persone coinvolte è scattata la denuncia a piede libero per truffa e riciclaggio in concorso.
