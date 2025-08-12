Villasimius, due auto si scontrano e finiscono fuori strada: tre feriti, uno in ospedaleL’impatto è avvenuto sulla strada provinciale 19, sono intervenuti i vigili del fuoco
Uno scontro fra due auto le fa finire entrambe fuori strada. È successo stamattina a Villasimius, sulla strada provinciale 19, intorno alle 9.30 e per cause ancora in corso di accertamento.
A bordo delle vetture erano presenti in tre, tutti affidati alle cure del personale sanitario. Per uno dei passeggeri si è reso necessario il trasporto in ospedale.
A intervenire sono stati i vigili del fuoco del comando di Cagliari, distaccamento stagionale di Castiadas. Giunti sul posto, hanno provveduto a stabilizzare le auto e mettere in sicurezza la zona. Presenti anche le forze dell'ordine.
(Unioneonline)