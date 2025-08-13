Frontale sulla 127 bis, ad Alghero: tre feriti, uno incastrato tra le lamiereLo schianto all’1, le persone coinvolte portate negli ospedali di Sassari e Alghero
Due auto che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente la scorsa notte ad Alghero, al km 32,100 della Statale 127 bis.
Tre le persone coinvolte, tutte ferite e portate negli ospedali di Sassari e Alghero dalle ambulanze del 118.
L’incidente è avvenuto intorno all’1, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che con cesoie e divaricatore hanno estratto dalle lamiere dell’auto uno dei tre feriti che era rimasto incastrato nell’abitacolo.
Dei rilievi volti ad accertare cause e responsabilità dello schianto si sono occupati i carabinieri.
(Unioneonline)