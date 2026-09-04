Saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona a stabilire con precisione la dinamica dell’incidente costato la vita a Gabriele Galici e Filippo Corongiu, due ragazzi nati entrambi nel 2008, di Cagliari il primo, di Monserrato il secondo.

Video di Egidiangela Sechi

I due tornavano da una festa in sella a uno scooter Honda Sh 125 di proprietà della madre di uno dei due quando, per cause ancora da accertare, si sono andati a schiantare contro un palo dell’illuminazione al Poetto di Quartu. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione effettuati sul posto dall'equipaggio medico, per i due giovani non c’è stato purtroppo nulla da fare. Uno, Corongiu, è morto sul colpo. Il cuore di Galici ha smesso di battere mentre si trovava a bordo dell’ambulanza.

Un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi: le riprese chiariranno la dinamica e chi fosse effettivamente alla guida del mezzo.

Sulla tragedia indagano i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze e sequestrato lo scooter, in regola con tutti i documenti. Si attendono anche gli esami tossicologici sui corpi, il medico legale ha già fatto un primo esame esterno. Le salme si trovano al Brotzu.

Per i due ragazzi è arrivato anche il ricordo commosso delle due scuole dove presto sarebbero tornati. Filippo Corongiu frequentava il liceo scientifico Michelangelo a Cagliari, Gabriele Galici il centro studi Pirandello.

(Unioneonline)

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