Si terrà domani, sabato sera, dalle 21, il concerto di Ambra Pintore e il suo gruppo, con cui l’associazione culturale Paùly di Monserrato conclude le celebrazioni per i dieci anni dalla sua fondazione. L’appuntamento è nella sede dell’associazione, in via del Redentore 216.

L’appuntamento è parte del tour “Terre del Ritorno”, dell’artista, che sarà accompagnata dal suo gruppo: Roberto Scala con basso e fisarmonica, Diego Milia con violino e sax e Federico Valenti alla chitarra.

«Siamo partiti nel 2016, allora a Monserrato mancava un’associazione che facesse cultura, slegata dalla politica», ricorda il presidente dell’associazione Paùly, Marco Picciau, «tutti gli anni organizziamo tra i 40 e i 50 eventi. La cultura è il nostro interesse, senza confini».

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