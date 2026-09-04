Sono di Cagliari e Monserrato le due vittime della tragedia del Poetto. I due ragazzi sono nati entrambi nel 2008. Si tratta di Gabriele Galici e Filippo Corongiu.

Viaggiavano a bordo di una scooter, di proprietà della mamma di uno di loro. Sul posto stanno ancora operando i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu per la ricostruzione della dinamica.

Accertato l'incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Secondo i primi accertamenti, il conducente ha improvvisamente perso il controllo del motociclo, che è andato a sbattere contro un palo: le due vittime sono state sbalzate sull’afalso.

A seguito della segnalazione, sono prontamente intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu, assieme al personale della Questura di Cagliari e agli operatori sanitari del 118.

Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione effettuati sul posto dall'equipaggio medico, per i due giovani non c’è stato purtroppo nulla da fare. Uno è morto sul colpo, l’altro a bordo dell’ambulanza.

Sull’incidente è stato inoltrato un dettagliato rapporto alla Procura di Cagliari.

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