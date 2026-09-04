Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni ha ricevuto in Municipio il capitano Pasquale Striano che lascia la Compagnia di San Vito per raggiungere a sua nuova sede nelle penisola.

In una nota, il sindaco scrive che «è stata l’occasione per salutarlo e, a nome mio e della comunità di Castiadas che ho l’onore di rappresentare, esprimergli la mia sincera gratitudine per il lavoro svolto e per la vicinanza dimostrata al nostro territorio. Durante il periodo alla guida della Compagnia, il capitano Striano ha saputo esercitare il proprio ruolo con professionalità e autorevolezza, sempre con equilibrio e senso delle istituzioni. Ho avuto modo di apprezzare anche le sue qualità personali: la semplicità, la sensibilità, la capacità di ascolto e il rispetto nei rapporti con le persone. Sono qualità che hanno contribuito a costruire un rapporto istituzionale franco e costruttivo, fondato sulla collaborazione e sulla stima reciproca. La presenza dell’Arma dei Carabinieri costituisce un punto di riferimento essenziale per le nostre comunità. Il lavoro quotidiano dei suoi uomini e delle sue donne, insieme alla collaborazione con le istituzioni locali, contribuisce concretamente alla sicurezza e alla serenità dei cittadini. Al capitano Striano va il mio più sincero ringraziamento, insieme ai migliori auguri per il nuovo incarico a Portomaggiore. Sono certo che saprà affrontarlo con la stessa serietà, professionalità e dedizione dimostrate nel nostro territorio. Un sentito benvenuto al capitano Edoardo Quaglino, nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Vito, con l’augurio di buon lavoro e di una proficua esperienza al servizio del territorio. Come amministrazione comunale continueremo a coltivare un rapporto di collaborazione e dialogo con l’Arma dei Carabinieri, nella convinzione che la sinergia tra le istituzioni sia fondamentale per il bene delle nostre comunità. Al capitano Striano il nostro sincero grazie e l’augurio di ogni soddisfazione nel nuovo incarico; al capitano Quaglino il benvenuto a San Vito e l’augurio di buon lavoro, con la certezza di poter costruire un rapporto proficuo e positivo al servizio del territorio e dei cittadini».

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