Era sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Cagliari al divieto di ritorno per tre anni a Quartucciu e Quartu Sant’Elena, ma questo non gli ha impedito di mettere in atto una truffa all’interno del centro commerciale Millennium e per questo è finito di nuovo nei guai con una denuncia.

Il 38enne cagliaritano, come verificato attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, ha avvicinato un 66enne e, con lo schema del raggiro ormai collaudato, gli ha offerto di acquistare del pesce di altissima qualità. Si è fatto consegnare il denaro e poi è sparito.

I carabinieri di Selargius lo hanno identificato e infine denunciato sia per l’evasione sia per la truffa.

