Incidente stradale e traffico in tilt all'altezza del Carrefour alla periferia di Quartucciu. Quattro persone sono rimaste ferite e accompagnate in ospedale, nessuna di loro è in codice rosso.

Sul posto stanno operando i vigili del Fuoco per liberare la strada dalle auto danneggiate, la Polizia stradale per i rilievi di legge e il 118 per soccorrere i feriti.

Sembra che l'accaduto sia legato a un tamponamento che ha coinvolto più di due mezzi: immediato è scattato l'allarme con l'intervento del 118.

© Riproduzione riservata