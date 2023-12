Sono stazionarie le condizioni di Ajub Belile, 19 anni, residente a Maracalagonis, rimasto coinvolto nella notte fra domenica lunedì in un incidente stradale in via Mandas a Quartucciu.

Ricoverato in Rianimazione, il ragazzo, di origini marocchine, non correrebbe per fortuna pericolo di vita. Il ferito era alla guida della sua Honda che si è scontrata con un'auto.

I carabinieri di Quartu hanno sequestrato la Honda e l’auto coinvolte nell’incidente in vista di una perizia tecnica per stabilire eventuali responsabilità. In merito al momento viene mantenuto uno stretto riserbo.

