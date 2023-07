Una “soffiata” aveva informato i carabinieri che un giovane avesse a che fare col mondo degli stupefacenti. E ieri sera i militari di Selargius hanno messo in atto una perquisizione personale e domiciliare, a Quartucciu, a carico di un 19enne del posto.

Lo studente è stato trovato in possesso di 80 grammi di marijuana, parzialmente suddivisa in dosi, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento della sostanza ai fini dello spaccio.

Il ragazzo aveva anche 200 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale è stato sequestrato, il giovane è stato denunciato.

(Unioneonline/s.s.)

