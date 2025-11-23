Si stringe la rete dei carabinieri per far luce sul grave attentato avvenuto la scorsa notte nella sede della Polizia locale di Quartucciu. Diverse persone sono già state interrogate, mentre proseguono senza sosta gli accertamenti.

A mobilitarsi sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu e delle stazioni di Selargius e Monserrato, i primi ad arrivare quando le fiamme hanno avvolto tre mezzi della polizia locale: un pick-up Jeep, una Renault elettrica e un Fiat Doblò, tutti gravemente danneggiati. Il responsabile è un uomo che, secondo quanto ricostruito grazie alle telecamere di videosorveglianza, dopo aver scavalcato la recinzione si sarebbe diretto verso le auto parcheggiate, appiccando l’incendio prima di fuggire.

Questa mattina i carabinieri, coordinati dal tenente Daniele Revelant, comandante della Compagnia di Quartu, sono tornati sul posto per un nuovo sopralluogo accurato, che avrebbe permesso di individuare ulteriori tracce utili. Effettuata anche una perquisizione, mentre sono al vaglio le immagini delle telecamere, che potrebbero rivelarsi decisive per l’inchiesta.

Gli investigatori stanno cercando di capire se si sia trattato di un’azione solitaria o se l’autore abbia avuto complici.

