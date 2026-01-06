Pezzi di vetro e resti di bottiglie in plastica bruciate in piazza Europa di Muravera. È lo scenario che si son ritrovati davanti in questi giorni (ma non è la prima volta) le famiglie con i bambini che frequentano, appunto, la piazza. E che sono state costrette a ripiegare su altri spazi. A segnalare l’increscioso episodio il consigliere eletto col gruppo di maggioranza Michele Secci (da alcuni mesi è passato dall’altra parte): «Ancora oggi – ha sottolineato Secci– questo è lo spettacolo che i cittadini si trovano davanti, e cioè bottiglie rotte, vetri ovunque, resti di petardi. Capisco la voglia di festeggiare, ma questo non è divertimento, è inciviltà».

Secci aggiunge che «non è solo una questione di decoro urbano, è una questione di rispetto. Spero davvero che chi di dovere intervenga al più presto per ripulire la zona e restituire alla piazza la dignità che merita». Diverse negli ultimi mesi le segnalazioni da parte dei residenti per i comportamenti incivili da parte di alcuni giovani nella piazza centrale del paese. La richiesta principale è quella di potenziare i controlli, perlomeno nelle ore notturne.

