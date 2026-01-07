Terna: completata la posa del ramo ovest del Tyrrhenian LinkIn poco più di tre mesi posati circa 480 km di cavo sottomarino tra Termini Imerese (Palermo) e Terra Mala (Cagliari)
È stata completata la posa del primo cavo sottomarino del ramo ovest del Tyrrhenian Link. Il collegamento unirà la Sicilia e la Sardegna, toccando la profondità di 2150 metri.
In poco più di tre mesi sono stati installati circa 480 km di cavo sottomarino, da Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese (Palermo), a Terra Mala, Cagliari. La posa è avvenuta in due fasi: la prima, di 200 km, conclusa a settembre; la seconda, di 280 km, avviata a fine novembre.
Le attività si sono concluse al largo della costa sarda di Quartu Sant'Elena a bordo della nave Aurora di Nexans.
Il Tyrrhenian Link, per il quale Terna prevede un investimento complessivo di 3,7 miliardi di euro, comprende due collegamenti per il trasferimento di energia in corrente continua a 500 kV: il ramo est tra Campania e Sicilia e il ramo ovest tra Sicilia e Sardegna.
L’infrastruttura si estenderà per circa 970 km di tracciato in cavo marino, con una capacità di trasporto di 1.000 MW per ciascuna tratta. Il completamento dell’opera è previsto per il 2028.
