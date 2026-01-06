"Vola alto, Ale", così gli amici e gli sportivi di Villasimius hanno ricordato Alessandro Zizzaro, durante la gara di questo pomeggio di Eccellenza che la squadra locale ha giocato contro il Taloro Gavoi.

Uno striscione che gli amici di Alessandro hanno esibito durante l'intera partita in un clima di grande, struggente commozione.

Ale era un arbitro, un giovane che amava lo sport, si recava spesso a vedere le gare del Villasimius e quelle del Castiadas, le cui gare, rinviate domenica proprio per la sua fine, sono state recuperate oggi.

La morte del giovane avvenuta dopo lo scontro tra un'auto e lo scooter che guidava, ha come è noto suscitato un grandissmo cordoglio in paese e in tutta la zona. Oggi altra manifestazione di affetto sul campo che amava tanto.

