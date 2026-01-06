Un contributo per aiutare i residenti della terza età a praticare una disciplina sportiva. C’è tempo sino al prossimo 30 gennaio per presentare la domanda in Comune per ottenere il sostegno economico che consente di ottenere un rimborso sulle spese sostenute per praticare un’attività sportiva.

Possono presentare la richiesta i cittadini di Pula che abbiano compiuto almeno 65 anni nel corso del 2025. Il contributo massimo erogabile è di 30 euro mensili per la frequenza di attività sportive o altre attività legate al benessere psicofisico della persona, presso associazioni o società dilettantistiche che hanno sede o operano nel territorio di Pula.

Saranno rimborsati esclusivamente i costi mensili per la frequenza, con esclusione della quota di iscrizione annuale e i costi per eventuali certificati medici.

© Riproduzione riservata