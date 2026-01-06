I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno arrestato ieri notte un 55enne, del posto, operaio e già conosciuto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio.

I militari, impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento, hanno individuato l’uomo che camminava lungo la via del centro quando, appena li ha visti, ha cercato di velocizzare il passo tentando di dileguarsi. Il gesto non è passato inosservato ai Carabinieri che a quel punto hanno deciso di identificarlo e sottoporlo a più accurati controlli.

La perquisizione personale e poi in casa ha consentito di rinvenire in suo possesso un panetto di hashish del peso complessivo di quasi 90 grammi, 12 dosi di hashish già suddivise per un peso complessivo di 9 grammi circa, un paio di centinaia di euro e materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, tutto sottoposto a sequestro.

Il 55enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

