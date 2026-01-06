Risveglio senz’acqua questa mattina per gran parte del paese di Muravera. Il disservizio, come ha chiarito il Comune dopo aver contattato il gestore del servizio idrico, è stato causato da un improvviso guasto all’impianto di pompaggio. A rimanere all’asciutto tutte le zone alte del paese mentre nelle zone più basse l’acqua c’era sì ma a bassissima pressione.

Diversi i disagi per i cittadini e per le attività commerciali (in particolare i bar). In mattinata è subito intervenuta una squadra di tecnici di Abbanoa che ha provveduto a riparare il guasto in breve tempo. Nel primo pomeriggio, col riempimento dei serbatoi, il lento ripristino del servizio.

Per avere di nuovo una erogazione regolare dell’acqua, soprattutto nelle zone alte di Muravera, occorrerà attendere sino alla sera.

