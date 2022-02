A Quartucciu, ormai da tempo, è emergenza nella polizia locale e il Comune, attraverso una manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale, è alla ricerca di agenti collocati in valide graduatorie a tempo indeterminato in altri Enti che possano coprire due dei posti rimasti vacanti con il trasferimento in altre sedi degli agenti in servizio in città.

“Il rapporto sarà a tempo pieno e indeterminato – spiega il vicesindaco Tonino Meloni – Sostituire i vigili urbani che hanno scelto di andare in altri comuni è ora necessario. La strada più breve è quella di ricorrere a graduatorie di altri Enti, ma se non si farà avanti nessun idoneo ricorreremo a un concorso pubblico”.

L’ultimo risale a circa tre anni fa e “oggi non c’è più un idoneo”, evidenzia Meloni.

La Giunta, rispetto ai precedenti bandi, ha dunque deliberato per l’assunzione dei due agenti, che andranno inquadrati nella categoria D. Il primo dovrà prendere servizio entro il prossimo 28 febbraio, mentre l’altro arriverà a Quartucciu alla fine di marzo.

Scade, invece, il 17 marzo la manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile, inquadrato nella categoria D.

