Guidava l'auto della mamma senza possedere la patente. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu, coordinati dal capitano Ignazio Cabras, lo hanno denunciato a piede libero per guida senza patente. Non hanno invece potuto sequestrare l’auto perché, appunto, non di sua proprietà.

L’episodio è accaduto durante un servizio di prevenzione portato avanti dai militari del Radiomobile di Quartu a Quartucciu, Selargius e Monserrato col controllo di una trentina di automobilisti e con alcuni alcoltest, risultati tutti nella norma.

Durante l’operazione i carabinieri hanno effettuato anche alcune perquisizioni domiciliari, controllati alcuni detenuti ai domiciliari (erano tutti a casa) ed effettuato dei controlli mirati a scoraggiare i raid vandalici nei centri abitati e nelle periferie.

