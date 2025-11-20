Quartucciu, aggredisce la moglie: allontanato da casa un 45enneLa donna ha denunciato costanti e continue violenze fisiche e verbali da parte dell’uomo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri di Selargius hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo di 45 anni, operaio residente a Quartucciu, indagato per presunti maltrattamenti ai danni della moglie.
Il gip del Tribunale di Cagliari ha disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari.
Secondo quanto riferito dalla donna ai militari, negli ultimi mesi si sarebbero verificati episodi caratterizzati da aggressioni fisiche e verbali che avrebbero compromesso la serenità del nucleo familiare.
Le verifiche svolte dagli investigatori avrebbero delineato un quadro ritenuto idoneo all’applicazione delle misure cautelare.