29 giugno 2026 alle 19:19
Settimo San Pietro, al via i corsi di sostegno alla transizione digitaleSono 17 i corsisti frequentanti
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Sono iniziati a Settimo San Pietro, nella sede della biblioteca, i corsi di sostegno alla transizione digitale.
Sono 17 i corsisti frequentanti, tutti coloro che hanno presentato domanda.
Ognuno potrà partecipare a ciascuno dei 3 corsi proposti, indipendentemente dalla priorità indicata nella sezione "preferenza corsi" della domanda.
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