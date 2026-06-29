Sono iniziati a Settimo San Pietro, nella sede della biblioteca, i corsi di sostegno alla transizione digitale.

Sono 17 i corsisti frequentanti, tutti coloro che hanno presentato domanda.

Ognuno potrà partecipare a ciascuno dei 3 corsi proposti, indipendentemente dalla priorità indicata nella sezione "preferenza corsi" della domanda.

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