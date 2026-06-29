Senorbì, inaugura il campo base antincendi: al via il gemellaggio Sardegna-LombardiaI volontari lombardi affiancheranno le squadre sarde nella campagna Aib 2026 contro gli incendi boschivi
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Sarà inaugurato stasera alle 19 il Campo base Sant'Isidoro di Senorbì, sede operativa del gemellaggio antincendi boschivi (AIB) 2026 tra Sardegna e Lombardia. La struttura ospiterà i volontari lombardi, che affiancheranno le squadre regionali durante la campagna estiva di prevenzione e lotta agli incendi. La cerimonia si terrà nella sede dell'organizzazione di volontariato Sant'Isidoro, in via Atzeni 26, alla presenza dei volontari e delle autorità coinvolte nell’iniziativa.
Il gemellaggio rientra nelle attività previste dal Piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2026-2028, approvato dalla Giunta regionale, ed è promosso in accordo con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e il Coordinamento tecnico della Commissione Protezione civile. Il campo di Senorbì sarà uno dei principali punti di riferimento logistici e operativi della campagna antincendio, favorendo il lavoro congiunto tra i volontari delle due regioni. L'inaugurazione rappresenterà anche un momento di accoglienza e di riconoscimento per i volontari che, nelle prossime settimane, opereranno fianco a fianco per la tutela del patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio. L'iniziativa conferma il valore della collaborazione tra Regioni e del volontariato organizzato, elementi fondamentali per rafforzare la capacità di risposta agli incendi boschivi e garantire una più efficace protezione delle comunità e dell'ambiente.