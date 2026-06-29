Buche e pericoli lungo le strade provinciali che da Castiadas conducono verso il mare. Buche e situazioni di degrado segnalate a più riprese dai cittadini e dai turisti soprattutto per quanto riguarda le provinciale numero 18 e la 19. I tratti più disastrati sono quello compreso tra l’incrocio di San Pietro e lo svincolo a Maluccu per Costa Rei e la provinciale 19 tra il ponte di San Pietro e la località Centrale.

Per questo motivo il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni ha scritto alla Città Metropolitana di Cagliari, l’ente che ha in gestione, appunto, le provinciali. “Ho inoltrato – ha chiarito il primo cittadino - una formale richiesta di intervento urgente per il ripristino del manto stradale nei punti maggiormente danneggiati”. Murgioni ha aggiunto che “le numerose buche presenti lungo la carreggiata costituiscono un concreto pericolo per automobilisti, motociclisti e ciclisti, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la ridotta visibilità aumenta il rischio di incidenti. La sicurezza dei cittadini e di chi ogni giorno percorre queste importanti arterie deve rappresentare una priorità assoluta”.

D’altra parte “è motivo di soddisfazione – ha aggiunto Murgioni - constatare che, a seguito delle richieste avanzate, sono stati avviati gli interventi di sfalcio della vegetazione lungo la SP19”. L’auspicio è che “già dal prossimo anno tali interventi vengano programmati con maggiore anticipo, così da essere completati prima dell’avvio della stagione turistica”.

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