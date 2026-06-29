Dopo oltre trent'anni dall'ultimo aggiornamento, il Comune di Selegas avvia un'importante operazione di riordino della toponomastica cittadina. L'intervento interesserà l'intero centro abitato e la frazione di Seuni, con la sostituzione delle targhe stradali e la revisione della numerazione civica.

Ad annunciare il progetto è stato il sindaco Alessio Piras, che ha spiegato come la crescita urbanistica registrata negli ultimi decenni abbia determinato alcune incongruenze nella denominazione delle vie e nell'assegnazione dei numeri civici, causando disagi soprattutto nella consegna della corrispondenza, nelle spedizioni dei corrieri e nella corretta individuazione delle abitazioni. «Si tratta di un intervento non più rinviabile – sottolinea il primo cittadino – necessario per garantire maggiore precisione e servizi più efficienti a tutta la comunità».

Nelle prossime settimane ogni famiglia riceverà una comunicazione personalizzata con l'indicazione delle eventuali variazioni relative al proprio indirizzo. L'amministrazione comunale assicura inoltre il pieno supporto degli uffici per accompagnare i cittadini nelle pratiche amministrative e nelle comunicazioni conseguenti all'aggiornamento dell'indirizzo di residenza. Pur riconoscendo i possibili disagi iniziali legati al cambiamento, il Comune invita la popolazione a considerare l'intervento come un investimento per il futuro del paese, finalizzato a migliorare l'organizzazione del territorio e l'efficienza dei servizi pubblici.

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