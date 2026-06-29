Discarica e inceneritore abusivi nelle campagne di Selargius: la scoperta col droneNumerose segnalazioni per i fumi nocivi: indagati due imprenditori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una discarica abusiva, con annesso inceneritore. Abusivo, ovviamente. La scoperta è stata fatta grazie ai droni dai ranger della Forestale nelle campagne di Selargius, a nord della 554, dove è stato sequestrato un terreno di circa 4mila metri quadrati. Due le denunce.
Nel corso delle operazioni investigative sono stati impiegati anche sistemi a pilotaggio remoto che hanno consentito di acquisire immagini aeree fondamentali per documentare l'attività illecita.
All'interno dell'area, delimitata da una recinzione in muratura, sono stati trovati quantitativi di rifiuti urbani e speciali, provenienti anche da cantieri edili, oltre a carcasse di veicoli abbandonati.
Le riprese effettuate con il drone hanno consentito di individuare un’area destinata alla combustione dei rifiuti, una sorta di "inceneritore" abusivo dove, secondo le informazioni raccolte nel corso delle indagini, i materiali venivano bruciati prevalentemente nelle ore notturne, con l'emissione di fumi altamente nocivi. Numerose erano state le segnalazioni pervenute nel tempo al Corpo Forestale da parte dei cittadini.
Al termine dell'operazione, oltre al sequestro dell'area, sono stati denunciati due imprenditori proprietari del terreno, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di combustione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva.
(Unioneonline)