Appuntamento domani (martedì 30 giugno), alle 20,30 al Palazzo comunale di Elmas con le "Moderne Sonorità – Viaggio tra la Musica Popolare".

Un appuntamento che si propone di restituire voce e dignità artistica al patrimonio dei canti e delle musiche che hanno accompagnato per secoli la vita delle comunità mediterranee, dai canti popolari sardi alle ballate siciliane, dalle sonorità calabresi alle tarantelle campane. Un mosaico sonoro che racconta, attraverso melodie e lingue diverse, una storia condivisa di lavoro, fede, amore e resistenza culturale.

Protagonisti della serata saranno Manuela Ragusa (voce e strumenti tradizionali) e Mario Pierno (chitarra), un duo cameristico che interpreterà celebri melodie del repertorio tradizionale, popolare, moderno e contemporaneo, con particolare attenzione ai linguaggi musicali di Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione culturale musicale "Ennio Porrino" di Elmas, con la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra.

La collaborazione artistica è a cura di Salvatore Svezia, mentre la produzione è coordinata da Maria Elena Garau.

L'ingresso è libero e gratuito.

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