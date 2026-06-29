Una squadra di pronto intervento della Centrale operativa del comando dei vigili del fuoco di Cagliari è intervenuta nella mattinata di oggi per domare un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione situata in via Santu Lianu, nelle campagne del territorio comunale di Quartu Sant'Elena.

Le fiamme, favorite anche dalle elevate temperature, si sono propagate rapidamente all'interno della struttura, coinvolgendo elettrodomestici e arredi.

All'arrivo dei vigili del fuoco non erano presenti persone all'interno dell'abitazione. Ultimate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, il personale ha avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude un guasto all'impianto elettrico o il surriscaldamento di un elettrodomestico rimasto sotto tensione.

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