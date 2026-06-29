Prima riunione del Consiglio comunale nominato col voto del sette e otto giugno scorso con l'elezione del nuovi sindaco Pierpaolo Piu. I lavori sono iniziati col giuramento del sindaco, la consegna della fascia tricolore da parte de segretario comunale Angelo Steri, con la convalida degli eletti e con la presentazione della nuova Giunta comunale: Marisa Loi è l'assessora alle Politiche giovanili e per la famiglia, Giuseppe Mura, ha avuto l'incarico di assessore ai Lavori pubblici e rapporti con le associazioni, Simone Camboni è il nuovo assessore allo Sport e rapporti con le località di Santa Maria, Quirra e Porto Corallo. Marco Meloni è l'assessore alle Politiche ambientali.

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