C’è ancora un mese di tempo per la riclassificazione e l’adeguamento delle strutture ricettive del Parteolla. La Regione ha prorogato i termini di scadenza al 31 luglio per i bed & breakfast, le case e gli appartamenti vacanza e gli affittacamere. Il 7 agosto è invece il nuovo termine fissato per alberghi. La riclassificazione delle strutture ricettive e l’aggiornamento obbligatorio dei requisiti, della categoria o della tipologia di un alloggio è un obbligo imposto periodicamente agli operatori per certificare gli standard qualitativi. Le istanze, accompagnate da una dichiarazione autocertificativa, vanno presentate al Suape. La mancata trasmissione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dei titoli abilitativi e lo stop all’attività ricettiva.

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