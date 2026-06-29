È in programma per domattina la prima riunione del Consiglio comunale di Quartu. La seduta, presieduta dalla consigliera anziana Valeria Piras, avrà inizio con la convalida dei 28 Consiglieri eletti e con il giuramento del Sindaco Graziano Milia, al secondo mandato consecutivo e al quarto complessivo dopo aver guidato l’Amministrazione quartese anche dal 1993 al 1997 e dal 1997 al 2001.

Nell’occasione sono previste anche le comunicazioni del Primo Cittadino riguardo la nomina della Giunta e del Vice Sindaco. Le sue scelte erano state infatti formalizzate ad appena un giorno dalla sua proclamazione, con il decreto firmato lo scorso 11 giugno.

Nell’ordine del giorno è poi prevista l’elezione del Presidente del Consiglio comunale e dei due Vice Presidenti. Saranno gli stessi componenti l’Assemblea a scegliere chi, nei prossimi 5 anni, avrà il compito di programmare e dirigere i lavori, nonché di rappresentare il ‘Parlamento’ del Comune. Seguirà l’elezione dei due Questori effettivi e di due supplenti.

Altro punto politicamente rilevante sarà l’istituzione della Conferenza dei Capigruppo, con i nomi di tutti i delegati dei rispetti gruppi consiliari. E ancora, spazio all’elezione della Commissione elettorale comunale.

Conclusi tutti i procedimenti necessari per il buon funzionamento dell’organo si darà subito gambe all’azione amministrativa. Al Consiglio il compito di deliberare la ripartizione delle risorse provenienti dall’Avanzo di Amministrazione 2025, già licenziato dalla Giunta, a sua volta nella prima seduta del Milia bis. Un piano di spesa presentato subito grazie al rispetto da parte della precedente Amministrazione delle date di approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto. Di fatto, delibere fondamentali per consentire di finanziare subito nuovi progetti per la crescita della città.

Previste premialità Tari, risorse per riuscire a mantenere invariate le nuove tariffe riguardo il ritiro della spazzatura, investimenti per la riqualificazione dell’edificio C delle Fornaci Picci e del pallone geodetico noto come PalaValery, per la messa in sicurezza delle scuole di via Bach e di via Turati, per installare ulteriori giochi nei parchi e per lavori necessari nel cimitero comunale. Risorse anche per nuovi asfalti e per i Servizi sociali, tra progetti di inclusione e contributi per le persone senzatetto.

Nel penultimo punto all’ordine del giorno il Consiglio voterà per l’adesione alla rottamazione nazionale dei debiti tributari. Una scelta che mira all’acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, affidati all’agente della riscossione nazionale prima Equitalia S.p.A. oggi Agenzia delle Entrate Riscossione. Una soluzione che accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte la possibilità di contenzioso.

La seduta si concluderà con l’intervento del Sindaco Graziano Milia per comunicare gli indirizzi generali di Governo per il quinquennio 2026/2031. Nuovi progetti, nuovi investimenti e nuovi servizi per proseguire nel percorso intrapreso nel primo mandato, da novembre 2020 a giugno 2026, affrontare le sfide della contemporaneità e portare Quartu ad avere ruolo e funzioni sempre più centrali nel contesto metropolitano e regionale.

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