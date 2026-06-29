Il Comune di Muravera (in particolare la località turistica di Costa Rei) è stato premiato per il corretto conferimento degli imballaggi in acciaio come, ad esempio, scatolette di tonno, barattoli dei pelati e tappi. A premiare l’amministrazione il Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio (Ricrea) nel corso della seconda tappa della campagna “Cuore Mediterraneo”.

Per il 2026, in base alle stime di Ricrea, la raccolta toccherà le 23,9 tonnellate con un incremento del cinque per cento rispetto al 2025. “L’aumento della raccolta è soprattutto il risultato dell’impegno e della crescente sensibilità ambientale dei nostri cittadini – ha sottolineato la consigliera del Comune di Muravera Ilaria Madeddu, presente alla premiazione con il consigliere Francesco Manca - che desideriamo ringraziare, insieme alle associazioni e alle attività del territorio che hanno contribuito a diffondere buone pratiche”.

In una nota l’amministrazione comunale, rivolgendosi ai cittadini e ai turisti, ha infatti sottolineato che questo premio “è il risultato dei vostri piccoli gesti quotidiani e della vostra attenzione per il nostro splendido territorio. Ricordiamoci che dobbiamo e possiamo fare ancora di più, insieme, per mantenere il nostro paese pulito, accogliente e unito nel rispetto dell'ambiente”.

Premiate anche la Cosir, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti sull’intero territorio comunale, e la piattaforma Ecosansperate

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