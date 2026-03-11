Maxi tamponamento sulla 554 a Selargius, traffico in tilt verso CagliariQuattro i veicoli coinvolti, non ci sarebbero feriti gravi: emergenza rientrata dopo la rimozione dei veicoli
Quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena al chilometro 3,400 della 554, all'altezza di Is Corrias, direzione Cagliari.
Nessuno dei conducenti e dei passeggeri a bordo ha riportato ferite, solo contusioni e un pò di spavento.
Pesanti invece le ripercussioni sul traffico, che è andato immediatamente in tilt in direzione Cagliari.
I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Selargius. Una volta rimossi i mezzi, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.