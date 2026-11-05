Ricoverato al Brotzu il pedone travolto da un'auto mentre attraversava la via San Benedetto, a Quartu.

L'uomo è caduto sull'asfalto con ferite al volto e contusioni in diverse parti del corpo. Per fortuna è comunque rimasto cosciente.

Dopo le prime visite al Brotzu, il ferito è stato ricoverato per accertamenti. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale. 

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