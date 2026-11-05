l’incidente
05 novembre 2026 alle 21:58
Quartu, ricoverato l'uomo travolto da un'auto nella via San BenedettoL'uomo è caduto sull'asfalto con ferite al volto e contusioni in diverse parti del corpo
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Ricoverato al Brotzu il pedone travolto da un'auto mentre attraversava la via San Benedetto, a Quartu.
L'uomo è caduto sull'asfalto con ferite al volto e contusioni in diverse parti del corpo. Per fortuna è comunque rimasto cosciente.
Dopo le prime visit e al Brotzu, il ferito è stato ricoverato per accertamenti. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale.
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