Prosegue a Quartu la Quartu Rassegna autori 2026, che propone un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea e alle storie capaci di affrontare temi sociali e umani di particolare attualità.

Lunedì alle 18, la Biblioteca Centrale di via Dante 66 ospiterà la scrittrice Chiara Teresa Perra, che presenterà il suo romanzo Il badante perfetto. A dialogare con l’autrice sarà Enrico Lobina. Al centro del libro c’è la storia di Alma, un’anziana signora, e del suo badante Delius, una figura apparentemente capace di fare tutto e di rispondere a ogni esigenza: guida spirituale, manager, psicologo e factotum.

Una presenza che inizialmente sembra offrire ad Alma protezione, sostegno e sicurezza, ma che progressivamente rivela dinamiche molto più complesse. Con Il badante perfetto, Chiara Teresa Perra affronta temi delicati e attuali come la dipendenza, il potere, la vulnerabilità e il sottile confine tra cura e controllo, attraverso una storia che invita a riflettere sulla natura delle relazioni di aiuto e sui rapporti di potere che possono celarsi dietro di esse. L'incontro, a ingresso libero, sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook del Sistema Bibliotecario, in collaborazione con la cooperativa COMES.

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