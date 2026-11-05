Monastir, allo studio un nuovo parcheggio in piazza Aldo MoroL’obiettivo è quello di migliorare traffico e sicurezza vicino alle scuole
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Giunta comunale di Monastir ha approvato il 21 ottobre un atto di indirizzo (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) per valutare la realizzazione di un parcheggio pubblico in piazza Aldo Moro. L’obiettivo è migliorare la viabilità del centro abitato, aumentare gli spazi di sosta e rispondere alle nuove esigenze legate al polo scolastico di via Progresso.
La decisione nasce anche dall’aumento del traffico nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli studenti, accompagnati a scuola dalle famiglie. Tra le ipotesi al vaglio dell’amministrazione c’è inoltre lo spostamento dell’ingresso del plesso scolastico su via Caprera, proprio di fronte alla piazza.
La nuova area di sosta potrebbe servire non soltanto le famiglie degli alunni, ma anche i cittadini e le attività commerciali e i servizi del centro, grazie alla posizione strategica tra via Progresso e via Nazionale.
Un altro obiettivo è ridurre il deficit di parcheggi pubblici evidenziato dal Piano urbanistico comunale, valutando la possibilità di destinare a sosta una parte delle aree attualmente classificate come verde pubblico, nel rispetto delle esigenze di tutela e valorizzazione degli spazi verdi.
(Unioneonline/En.Ne.)